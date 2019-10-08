Футболист из АПЛ врезался в кафе на своем "Бентли" и скрылся

Футболист "Борнмута" Джордан Айб врезался в витрину магазина в Лондоне. Автомобиль спортсмена нанес повреждения на сумму 18 тысяч фунтов стерлингов.Авария произошла 30 июля. Айб врезался в магазин и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.Владелец магазина Майкл Диксон рассказал, что магазин открылся 6 лет назад, но из-за нанесенного ущерба заведение находилось под угрозой закрытия после инцидента."Мы даже не были застрахованы. Мы ужасно волновались, что придется закрыть наш магазинчик. Авария обошлась нам в 15-18 тысяч фунтов ущерба. Плюс мы не могли работать пять недель, так что общие потери оцениваем в 20-30 тысяч.Он врезался прямо в витрину и вынес переднюю дверь. Левое боковое стекло его Bentley отвалилось и осталось на месте аварии, так его полиция и нашла", — рассказал Диксон.Айб получает в "Борнмуте" около 38 тысяч фунтов в неделю. В 2016 году "Борнмут" купил его у "Ливерпуля" за 15 млн фунтов. В прошлом сезоне Айб провел за "Борнмут" 24 игры и забил 3 гола.