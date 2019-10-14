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Х. Энрике считает, что "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов и АПЛ

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике считает, что мерсисайдцы в нынешнем сезоне выиграют Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу.

"В тот год, когда я ушёл из "Ливерпуля", в клуб пришёл Юрген Клопп. Он полностью управляет командой, делает всё. То, как сейчас играет команда, просто великолепно. Он улучшил игру каждого футболиста на каждой позиции.

Надеюсь, "Ливерпуль" выиграет очередной титул. В прошлом сезоне они взяли Лигу чемпионов. До этого "Ливерпулю" немного не везло.

Думаю, в этом сезоне "Ливерпуль" может выиграть и Лигу чемпионов, и АПЛ. Они будут биться за каждый трофей, сейчас у них одна из сильнейших команд в мире", — цитирует Энрике Liverpool Echo.

"Ливерпуль" на старте сезона одержал восемь побед подряд в АПЛ. От "Манчестер Сити", занимающего второе место, подопечные Клоппа оторвались уже на 8 очков.

"Чемпионат"


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Теги: Энрике Ливерпуль АПЛ Лига чемпионов
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