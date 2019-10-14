Х. Энрике считает, что "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов и АПЛ

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике считает, что мерсисайдцы в нынешнем сезоне выиграют Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу."В тот год, когда я ушёл из "Ливерпуля", в клуб пришёл Юрген Клопп. Он полностью управляет командой, делает всё. То, как сейчас играет команда, просто великолепно. Он улучшил игру каждого футболиста на каждой позиции.Надеюсь, "Ливерпуль" выиграет очередной титул. В прошлом сезоне они взяли Лигу чемпионов. До этого "Ливерпулю" немного не везло.Думаю, в этом сезоне "Ливерпуль" может выиграть и Лигу чемпионов, и АПЛ. Они будут биться за каждый трофей, сейчас у них одна из сильнейших команд в мире", — цитирует Энрике Liverpool Echo."Ливерпуль" на старте сезона одержал восемь побед подряд в АПЛ. От "Манчестер Сити", занимающего второе место, подопечные Клоппа оторвались уже на 8 очков.