Аллегри близок к подписанию контракта с "МЮ" на сумму 7, 5 млн евро в год

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает Tuttosport.Согласно информации источника, стороны близки к подписанию контракта, по которому зарплата 52-летнего специалиста на "Олд Траффорд" будет составлять порядка € 7,5 млн в год. Также сообщается, что итальянец в случае подписания соглашения с "красными дьяволами" попробует привести в "МЮ" бывших подопечных по туринскому "Ювентусу" Марио Манджукича и Эмре Джана, которые при Маурицио Сарри не имеют стабильной игровой практики.