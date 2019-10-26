4 игрока "Челси" не смогут сыграть с "Бернли"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 10-го тура чемпионата Англии с "Бернли" рассказал о ситуации с травмированными игроками команды."Канте не успевает восстановиться с матчу с „Бернли“. Он тренируется индивидуально, работает над физической формой, потому что у него было несколько проблем. Нам нужно вернуть его в строй прямо сейчас. Он возвращался и выпадал из строя из-за травм в ходе сезона.Просто хочу, чтобы он восстановился. Он провёл много матчей за 4 года, получил тяжёлую травму в конце прошлого сезона, и, возможно, его проблемы связаны с ней.Рюдигер не готов сыграть в выходные, но он близок к возвращению в строй. Он тренируется с нами. У него была тяжёлая травма. Он не играл с апреля, провёл один тайм с "Вулверхэмптоном" в этом сезоне, потому что мы снова имеем дело с последствиями травмы прошлого сезона.Кристенсен по-прежнему отсутствует. Росс Баркли выбыл ненадолго. Надеюсь, он восстановится к следующей неделе", — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.