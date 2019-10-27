Тренер "Бернли": "Челси" - хорошая команда, она в отличной форме

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч прокомментировал поражение от "Челси" (2:4) в 10-м туре чемпионата Англии.



"Челси" - хорошая команда. Они показывают классную игру, находятся в отличной форме. Но второй гол, который мы пропустили, был нашей собственной ошибкой. Это было похоже на нашу игру против "Ливерпуля", когда второй гол убил интригу. Наш настрой продолжает расти. Мы уже лучше создаем шансы со стандартов", - цитирует тренера ВВС.