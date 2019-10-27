9-летний сын бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни по имени Кай получит место в академии "Манчестер Сити", сообщает The Sun.
Кай Руни был членом академии "Сити" еще до отъезда семьи Руни в США. До 2016 года он входил в число воспитанников академии "Манчестер Юнайтед".
34-летний Руни ранее уже сыграл свой последний матч в составе команды МЛС "Ди Си Юнайтед". В январе он вернется в Англию и станет играющим тренером "Дерби" в Чемпионшипе.
У Уэйна Руни и его жены Колин четыре сына, Кай — старший из них.
Sport24.ru
Сын Руни перейдет в академию "Манчестер Сити" после возвращения семьи в Англию
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»