Гиггз заявил, что "МЮ"-1999 был сильнее сегодняшних "Ливерпуля" и "Ман Сити"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз сравнил силу манкунианцев образца 1999 года и современных составов "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".В сезоне-1998/99 "красные дьяволы" выиграли Лигу чемпионов, Премьер-Лигу и Кубок Англии."Смогла бы команда 1999 года выиграть чемпионат? 100 процентов. Это было бы непросто, но выиграла бы. У "Сити" фантастическая команда и фантастический тренер, но в том "Манчестер Юнайтед" было что-то особенное.В сезоне-2007/08 в "МЮ" были невероятные игроки, но лучшей командой навсегда останется состав 1999 года. Впрочем, очень сложно сравнивать эти три команды", — приводит слова Гиггза The United Stand.