Безумие на «Энфилде» и вторая победа Сульшера над Лэмпардом. В Англии был огненный вечер

Накануне в Англии состоялись очередные матчи Кубка лиги. На стадии 1/8 финала жребий свёл друг с другом нескольких топов. Rusfootball.info рассказывает о главных событиях вечера.

Фото - TyC Sports

Ozil straight into the fans after AMN makes it 4-2 - Bellerin loving it too #LIVARS #CarabaoCup pic.twitter.com/asCHJpHk4W — Toby Miles (@toby_milesTM) October 30, 2019

First Rashford to van Dijk, now Williams on Hudson-Odoi, are players ain't having it this season ?... #CheMun #CarabaoCup ??? pic.twitter.com/zvCIoAALwp — Raphael Wilson (@089968Raph) October 30, 2019

На «Энфилде» встречались «Ливерпуль» и «Арсенал». Для «красных» Кубок английской лиги вряд ли мог считаться приоритетным турниром, учитывая чемпионские амбиции в Англии и борьбу в Лиге чемпионов. В общем-то, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не скрывал приоритетов. Так, стартовый состав был сформирован преимущественно с помощью резервистов и молодёжи. Все главные звёзды клуба не были задействованы, отдыхали Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Фирмино и Салах. В этом составе вожаками должны были стать Милнер, Ориги и Окслейд-Чемберлен.Удивительно, но «Арсенал», испытывающий серьёзные проблемы в нынешнем сезоне, тоже решил задействовать резервистов. Наконец, в стартовом составе вышел Озил, который до этого матча в текущем сезоне сыграл лишь около 70 минут! Появился с первых минут на поле и Бельерин, который долгое время залечивал травму. Но, в целом, состав «Арсенала» был более зрелым: Мэйтланд-Найлс, Мустафи, Гендузи, Торейра и Колашинац, появившиеся в старте, обладают необходимым опытом игры на самом высоком уровне, чего не скажешь о молодёжи «Ливерпуля».Учитывая довольно экспериментальные составы, игра получилась яркой и безбашенной. Когда ещё команды на двоих забивали 10 мячей?! Лишь в пятый раз в истории этого турнира команды забивали по пять и более мячей.Уже с первых минут стало понятно, что матч превратится в перестрелку. Мустафи в самом дебюте ответил на вопрос о собственной профпригодности, срезав мяч в не самой сложной ситуации в собственные ворота. «Арсенал» на это ответил голом Торрейры, который начался с гениального паса Озила в чужой штрафной. После этого Мартинелли оформил дубль.На перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу гостей. В концовке «Ливерпулю» отыграть один мяч помог Мартинелли, который зачем-то срубил одного из соперников в собственной штрафной.Второй тайм начался не менее ярко. Милнер умудрился ошибиться перед воротами «Ливерпуля», а Мэйтланд-Найлз забивал в пустые ворота. И вновь превосходную игру продемонстрировал Озил, выкативший мяч одноклубнику на пустые ворота пяткой. Вообще, Озил после этого матча явно добавит хейта Эмери. Немецкий хавбек был лучшим в плане созидания и обострения игры. На его счету — три ключевые (голевые или потенциально голевые) передачи в матче. Это – лучший показатель в «Арсенале» в этот вечер.Во втором тайме зрители увидели голы на любой вкус. Мини-шедевры сотворили Окслейд-Чемберлен, Уиллок и Ориги, забивший уже в компенсированное время. Именно этот мяч перевёл игру в серию пенальти, где уже чуть точнее был «Ливерпуль». Примечательно, что команду Эмери в итоге «потопил» протеже баска — Дани Сeбальос. Хавбек «Реала», находящийся в аренде в Лондоне, не забил пенальти. У «Ливерпуля» все пять попыток были точными.Правда, после матча Клопп уже заявил, что «Арсенал» при определённых раскладах может продолжить борьбу в этом турнире. Дело в том, что «Ливерпуль» как победитель Лиги чемпионов будет выступать на клубном чемпионате мира. Проблема в том, что на эти же числа запланированы игры Кубка лиги.«Если они не найдут для нас подходящее окно, я не имею в виду 3 часа ночи в Рождество, то мы не будем играть (в Кубке лиги). Если подходящая дата не будет найдена, то мы не сможем сыграть в следующем раунде. Либо наш будущий соперник пройдёт дальше, либо «Арсенал» сыграет вместо нас. Я не могу изменить это. Сегодня вечером мы не думали об этой проблеме.Думаю, многие из Премьер-лиги сегодня сидели перед телевизорами и надеялись, что победит «Арсенал», но... Извините», — сказал Клопп.Похоже, в лице бразильского форварда Мартинелли «Арсенал» получил очень интересный вариант на будущее. Нападающий здорово адаптировался в английском футболе. Конечно, пока он не может претендовать на места, которые занимают Ляказетт, Обамейянг или Пепе. Но факт остаётся фактом, юниор уже забил 7 мячей в нынешнем сезоне и он поражал ворота соперника в каждом матче, в котором выходил в старте, пусть это и было во второстепенных турнирах.В матче с «Ливерпулем» Мартинелли был великолепен при игре в чужой штрафной. Бразилец оказывался в нужном месте в нужное время. К слову, форвард мог и оформить хет-трик, но в одном из эпизодов не попал по воротам фактически с линии вратарской, отправив мяч в небеса.Если на «Энфилде» зрители увидели такую массовую драку молодёжи, то на «Стэмфорд Бридж» была совершенно иная картина. Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выставил максимально боевой состав, не считая Уильямса. Впрочем, юниор "МЮ" тоже показал себя довольно ярко, только посмотрите, как он вышвырнул соперника за пределы поля.У "Челси" состав был не молодёжным, но, скорее, резервным. Так, Виллиан, Аспиликуэта, Маунт и Абрахам не были включены в стартовый состав. И, конечно, голкипер Кепа уступил место Кабальеро.Неудивительно, что наставник «красных дьяволов» решил задействовать силы своих лидеров. К слову, особых вариантов ротации у «МЮ» сейчас и нет, учитывая многочисленные кадровые проблемы, вызванные травмами. Да и что беречь силы? Не на Лигу Европы же, где «МЮ» в трёх стартовых турах набрал 7 очков и уже фактически решил вопрос выхода в плей-оф.Скорее, об этом нужно было думать Лэмпарду. Но главный тренер «Челси», по всей видимости, не хотел ставить неопытную молодёжь против статусного соперника, который привезёт основной состав.Сульшер не стал выдумывать ничего особенного, сыграв по такой же схеме, как и против «Ливерпуля» в чемпионате Англии. Модель игры вторым номером со ставкой на стремительные вертикальные атаки с участием быстрых Дэниела Джеймса и Маркуса Рэшфорда принесла результат. Именно эта пара соорудила первый мяч. На 25-й минуте Джеймс ворвался в штрафную, а Маркос Алонсо не смог его сдержать и сфолил. 11-метровый удар реализовал Рэшфорд, который в нынешнем сезоне уже дважды промахивался с точки.После того, как гости повели в счёте, они получили возможность ещё активнее прибегать к игре вторым номером. «Челси» долго не мог ничего придумать, но счёт-таки хозяева сравняли. Во втором тайме Батшуайи совершил удивительный сольный проход, закончив его хлёстким ударом в угол. Не обошлось и без очередного затмения Рохо, который почему-то просто сопровождал форварда соперника. Именно из под Рохо «Ливерпуль» сравнял счёт и в чемпионате Англии. Похоже, что Сульшеру пора доставать со скамейки Фила Джонса, хуже быть просто не может.И, всё же, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу. За 20 минут до конца Фред заработал штрафной метрах в 25 до ворот, а Рэшфорд пальнул так, что у Кабальеро не было шансов спасти свою команду. Мяч пролетел над стенкой и точно приземлился под перекладиной.Наверное, в целом, победа была нужна больше «Манчестер Юнайтед», только вот Лэмпард проиграл уже вторую дуэль Сульшеру, что вряд ли может устраивать наставника «Челси». До нынешнего сезона «МЮ» не побеждал на «Стэмфорд Бридж» с 2012 года. Теперь «красные дьяволы» выиграли уже дважды с общим счётом 6:1. При этом Сульшер дважды задействовал одинаковую модель игры, с чем так и не смог совладать «Челси».Пока соперники команд по 1/4 финала неизвестны. Но добавим, что в борьбе также остаются «Манчестер Сити», «Эвертон», «Астон Вилла», «Лестер», «Колчестер» и «Оксфорд Юнайтед».