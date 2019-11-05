"Рома" увеличила предложение "Манчестер Юнайтед" по Смоллингу

"Рома" увеличила предложение о покупке арендованного у "Манчестер Юнайтед" защитника Криса Смоллинга до € 12 млн + € 3 млн в качестве бонусов, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём твиттере.Ранее появилась информация, что в Риме состоялась первая встреча между представителями клубов и руководство итальянской команды сделало предложение по переходу 29-летнего защитника в размере € 10 млн."Рома" надеется заключить со Смоллингом контракт на постоянной основе. Клуб готовит для Смоллинга контракт до 2024 года с годовой зарплатой в € 3,2 млн.