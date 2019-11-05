» » "Рома" увеличила предложение "Манчестер Юнайтед" по Смоллингу

"Рома" увеличила предложение "Манчестер Юнайтед" по Смоллингу

"Рома" увеличила предложение о покупке арендованного у "Манчестер Юнайтед" защитника Криса Смоллинга до € 12 млн + € 3 млн в качестве бонусов, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём твиттере.

Ранее появилась информация, что в Риме состоялась первая встреча между представителями клубов и руководство итальянской команды сделало предложение по переходу 29-летнего защитника в размере € 10 млн.

"Рома" надеется заключить со Смоллингом контракт на постоянной основе. Клуб готовит для Смоллинга контракт до 2024 года с годовой зарплатой в € 3,2 млн.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рома Серия А Манчестер Юнайтед АПЛ Смоллинг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 11 31
...
8 Брайтон  11 15
9 Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед 11 13
11 Тоттенхэм 11 13
12 Вулверхэмптон 11 13
...
20 Уотфорд 11 5
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 11 29
2 Интер 11 28
3 Рома 11 22
4 Кальяри 11 21
5 Лацио 11 21
6 Аталанта 11 21
...
20 СПАЛ 11 7
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Экс-игрок "Арсенала" назвал Венгера мудаком за то, что тот не отпустил его в "Кристал Пэлас"
Фомин - о вызове в сборную России: мечты сбываются
Черчесов объяснил невызов в сборную России Соболева с Ахметовым и приглашение Фомина 1
Уткин: согласен, что Вилков хорошо отсудил в Петербурге. Всё зависит от задач 3
"Челси" может потратить зимой более 150 млн евро 1
Черчесов: всем станет спокойнее, если тема с контрактом Дзюбы закроется
Ерохин: рад помогать "Зениту" голами, но в такие моменты главное - результат команды
"Рома" увеличила предложение "Манчестер Юнайтед" по Смоллингу
Юношеская сборная России вызвала 23 игрока для подготовки к квалификации ЧЕ-2020
Селюк: человека с такой репутацией, как у Григоряна, нельзя назначать тренером сборной Армении 5
Егоров: я ни с кем не ругался: ни с "Уфой", ни с "Краснодаром", ни с "Динамо" 1
Газизов: для "Уфы" вызов Фомина в сборную России — огромная неожиданность
Егоров: гол Игнатьева "Ростову" был забит чисто 1
"Ювентус" показал заключительную тренировку перед вылетом в Москву на матч с "Локомотивом"
Опорник Джано и любители удаляться. Сборная неудачников 15-го тура 2
Семин: если "Ювентус" позволит "Локомотиву" больше атаковать — будем атаковать 1
Фомин – в сборной России, Лунёв, Ахметов и Соболев – больше нет. Какие изменения в новом составе Черчесова? 3
Новосельцев с сегодняшнего дня начнет тренироваться в общей группе
"Зенит" и "РБ Лейпциг" определились с формами на матч 6
Караваев рассказал о самом тяжелом матче в "Зените"
Егоров: Вилков провел игру "Зенит" — ЦСКА на хорошем уровне 15
"Челси" может потратить зимой 150 млн фунтов в случае снятия трансферного бана
Егоров: почему Азмун должен был быть удален? Сыграл шипами в ногу? Бывает 29
Опубликован полный состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино 8
Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России 2
РПЛ проводит проверку по факту драки болельщиков в матче "Крылья Советов" — "Рубин"
Неймар избежал наказания за удар фаната после финала Кубка Франции
Тедеско: к игре с "Арсеналом" добавили 4 минуты. Вы серьезно считаете, что этого достаточно? 4
Кирьяков: "Лейпциг" сейчас бежит, летит, у них все получается. "Зениту" будет тяжело
Точилин может лишиться работы после матча с ЦСКА 1
Все новости