Бендтнер: грубо оскорбил Венгера, когда сорвался мой переход в "Кристал Пэлас"

Бывший нападающий "Арсенала" Никлас Бендтнер рассказал о конфликте с экс-тренером "канониров" Арсеном Венгером в своей биографии.Арсен Венгер заблокировал трансфер датского нападающего в "Кристал Пэлас", хоть игрок и редко попадал в основной состав "Арсенала" в 2013 году."Шёл вечер моего последнего дня в "Арсенале". Я сидел в отеле в ожидании факса с подписью Венгера. Рядом находились мой агент Том Брукс и руководство "Кристал Пэлас". Мы пробыли там почти весь день. Я не мог сидеть спокойно, ходил вперёд и назад по отелю, и беспокойство только нарастало. Почему бы им не позвонить и не сказать, что я могу начать новый этап карьеры?В 8 часов позвонил Венгер. Он перешёл сразу к делу: "Мы не смогли купить нападающего, которого хотели, так что ты будешь в резерве. Вот твоя работа на следующий год". Я вешаю трубку. Смотрю на своего агента, который пожимает плечами, и перезваниваю. Сказал Венгеру много ужасных и неуважительных фраз. Очень грубо оскорбил его", — приводит отрывок из книги Бендтнера Bold.dk.