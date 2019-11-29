"Арсенал" обращался к Массимилиано Аллегри с просьбой возглавить клуб перед тем, как отправить в отставку Унаи Эмери, но итальянец отказался от предложения. Об этом сообщает Football Italia.
52-летний Аллегри, покинувший пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона-2018/19, предпочел отдыхать оставшуюся часть сезона-2019/20, чтобы с новыми силами вернуться к тренерской деятельности летом 2020 года. СМИ связывают Аллегри с возможным назначением в "Баварию", "Манчестер Юнайтед", либо "ПСЖ".
В итоге «Арсенал» после отказа Аллегри назначил временно исполняющим обязанности главного тренера ассистента Эмери и бывшего игрока клуба Фредрика Юнгберга.
Sprot24.ru
Аллегри отказался возглавить "Арсенал"
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