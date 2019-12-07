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«Юнайтед» порвал «Сити» быстрыми атаками. Не такая уж и сенсация

Но не стоит удивляться, если в следующем туре «МЮ» влетит «Эвертону» в следующем туре. «Горожане» же отстают от «Ливерпуля» уже на 14 очков – столько вряд ли спустят даже «мерсисайдцы».
Контрпрессинг «Сити»? Не слышали

Понятное дело, единственным шансом «МЮ» сегодня были контратаки, но кто же знал, что «Сити» окажется настолько беспомощен перед безальтернативным оружием соперника? Гости и слышать не слышали, за сколько секунд после потери мяча команды Гвардиолы возвращают себе мяч – уместнее было считать, какое время «дьяволы» тратили на переход из обороны к опасному удару по чужим воротам. «Горожане» не успевали даже фолить: всего 2 нарушения за 37 минут.

Игроки «Юнайтед» всех линий были шикарно заточены под быстрые выпады – от отбора до первой и последней передачи. Шикарно было всё, кроме завершающего удара, потому оба гола команды Сульшера смотрелись даже запоздало.

«МЮ» должен был открывать счёт до пенальти Рэшфорда, а Маркус обязан был забивать второй до Марсьяля, но гости делали Эдерсона героем и проверили перекладину. Удивительно, сколько пространства «Сити» давал тому же Рэшфорду, почему вообще никак не менял игру, не будучи способным затормозить соперника и отобрать мяч ни на чужой, ни на своей половине поля. Марсьяль и Джеймс сделали гол практически пешком, без скорости и с соперниками на ногах.

«Юнайтед» порвал «Сити» быстрыми атаками. Не такая уж и сенсация

Аутсайдеры противостояния просто рвали чемпиона – да уязвимого, обходящегося без Лапорта, Отаменди и Зинченко, но чемпиона, который просто не привык обороняться.

И всё-таки как «МЮ» устоял перед «Сити» до перерыва?

Здесь сошлось многое. Конечно, команда Гвардиолы была обескуражена, нервничала, играла не совсем в свой футбол. Было ничтожно мало быстрых комбинаций в одно касание, как с пасом Сильвы на партнёра, после прострела которого мяч попал в руку Линделёфу.

Да, за «МЮ» сыграл и судейский фактор. Нельзя сказать, что хозяев «убили»: пенальти в их ворота был, а обоих 11-метровых в противоположные – скорее не было, что и подтвердил ВАР. Но в определённых эпизодах гости отбивались на краю обрыва.

Все защитники Сульшера действовали прекрасно: Ван-Бисакка и Шоу как могли держались 1 в 1 против Стерлинга и Бернарду (Анхелиньо с Уокером играли скорее ложных фулбэков и не помогали создавать ширину). Магуайр отлично выдёргивался из линии обороны на соперника и всякий раз выигрывал борьбу у Жезуса и его партнёров, выскакивая из-за спины. У Габи не было вариантов сыграть в одно касание, он начинал обрабатывать мяч – и тут своё слово говорил английский центрдэф. Он же в паре с Линделёфом прекрасно справлялся с подачами и прострелами, которых было достаточно.

Но реальный момент возник только после одного. Тут «МЮ» повезло с травмой Агуэро: зная скилл Куна забивать командам топ-6 всегда и много, он бы наверняка замкнул навес де Брёйне как надо, а не как Жезус. «Сити» много бил (12 ударов за тайм), но мало включал в работу Де Хеа (всего 2 сэйва) – этим отмечался только Сильва из-за штрафной. 7 попыток были заблокированы.

Болельщики кидали зажигалки, но «Сити» не зажигал

Второй тайм стал продолжением первого после гола Марсьяля. Контратаки «МЮ» были редки, команда сосредоточилась на разрушении и преуспевала в нём. По сути, опасные ситуации команда Гвардиолы создавала только после потерь «МЮ» не своей половине поля: отсюда выросли заблокированный Линделёфом удар Де Брёйне с угла вратарской и прорыв во вратарской Стерлинга – с ним разобрался потрясающий Ван-Бисака.

Дорогущий новичок «МЮ» производил монструозное впечатление и заставил Гвардиолу делать перестановки, переводить Стерлинга на другой фланг, но и там в полном порядке находился Люк Шоу.


Когда «МЮ» всё же выбрался вперёд и заработал единственный за основное время угловой, взбешённые бессилием своей команды болельщики «Сити» закидали зажигалками Фреда, но парни в голубом такого рьяного настроя не демонстрировали. Можно сколько угодно рассуждать о тактических ходах Гвардиолы и Сульшера, но психология вещь важнейшая, что ещё раз подтвердилось в концовке, когда «Сити» забил, получил мощный импульс и сразу стал создавать моменты, а «МЮ» напротив поплыл.

Количество переползло в качество

«Манчестер Сити» за матч подал 16 угловых и забил лишь с предпоследнего, причём до пробоины от Отаменди не создавал с корнеров вообще ничего. Где-то помогло (но не в долгосрочной перспективе) и несчастье – Стоунз получил травму. Аргентинец смял всех, а вот дальше разгорелось.

Ситуация поменялась мгновенно: гостям наконец понадобился Де Хеа, до того стоявший пусть в напряжении, но без дела. «Юнайтед» наверняка не сдюжил бы, не завались Шоу на газон для замены и паузы. Гости выпустили дополнительного защитника (сегодня на Сульшере поставил крест Александр Шмурнов) и в целом хорошо тянули время, но на последней минуте чудом отбились от удара с угла вратарской. Контролировать «Сити» 85 минут и слить победу было бы до жути обидно и, пожалуй, незаслуженно.

У «МЮ» изначально были шансы – и команда их идеально использовала

Букмекеры нарисовали на победу «Сити» коэффициент 1,3, но, похоже, слегка ошиблись. За «МЮ» говорили многие факторы, главный из которых – отсутствие поражений в этом сезоне против команд топ-6. Рисунок таких матчей удобен для контратакующей быстрой команды, которая сегодня вышла с быстро бегущим квартетом в атаке и хорошо оборонятся позиционно. Все футболисты сегодня идеально выполнили установку и провели свой лучший матч.


Все эти плюсы «Сити» всё равно должен был сломать, но рекордсмены АПЛ по количеству очков не просто так проигрывают «Ливерпулю» уже 14 баллов – это не могло взяться из ниоткуда. Кадровые, да и организационные проблемы в обороне ставят команду в трудное положение, придают соперникам уверенности. Некстати вылетел и Агуэро, всегда способный затащить в топ-матче АПЛ.

Учитывая положение в таблице, Гвардиоле имеет смысл ближе к февралю подводить команду к пику и перенести внимание на Лигу чемпионов. Такие матчи – хорошая пища для размышлений и вполне могут повториться в турнире, который Пепу так долго не покоряется. АПЛ же в этот раз «Ливерпуль» забрать обязан.

Чемпионат Англии

16 тур

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Голы: Отаменди, 85 - Рэшфорд, 23 (пен.), Марсьяль, 29

Манчестер Сити: Эдерсон, Тасенде, Стоунс (Отаменди, 60), Уокер, Фернандиньо, Сильва, Эрнандес (Гюндоган, 86), Де Брёйне, Силва (Марез, 65), Стерлинг, Жезус

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Шоу (Янг, 88), Магуайр, Джеймс, Фред, Мактоминай, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд, Марсьяль (Перейра, 74)

Предупреждения: де Хеа, 55, Перейра, 75, Де Брейне, 79, Уокер, 90+4

Фото: premierleague.com, Getty Images


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Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Гвардиола Сульшер
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