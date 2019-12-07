«Юнайтед» порвал «Сити» быстрыми атаками. Не такая уж и сенсация

Но не стоит удивляться, если в следующем туре «МЮ» влетит «Эвертону» в следующем туре. «Горожане» же отстают от «Ливерпуля» уже на 14 очков – столько вряд ли спустят даже «мерсисайдцы».

Чемпионат Англии



16 тур



"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2



Голы: Отаменди, 85 - Рэшфорд, 23 (пен.), Марсьяль, 29

Понятное дело, единственным шансом «МЮ» сегодня были контратаки, но кто же знал, что «Сити» окажется настолько беспомощен перед безальтернативным оружием соперника? Гости и слышать не слышали, за сколько секунд после потери мяча команды Гвардиолы возвращают себе мяч – уместнее было считать, какое время «дьяволы» тратили на переход из обороны к опасному удару по чужим воротам. «Горожане» не успевали даже фолить: всего 2 нарушения за 37 минут.Игроки «Юнайтед» всех линий были шикарно заточены под быстрые выпады – от отбора до первой и последней передачи. Шикарно было всё, кроме завершающего удара, потому оба гола команды Сульшера смотрелись даже запоздало.«МЮ» должен был открывать счёт до пенальти Рэшфорда, а Маркус обязан был забивать второй до Марсьяля, но гости делали Эдерсона героем и проверили перекладину. Удивительно, сколько пространства «Сити» давал тому же Рэшфорду, почему вообще никак не менял игру, не будучи способным затормозить соперника и отобрать мяч ни на чужой, ни на своей половине поля. Марсьяль и Джеймс сделали гол практически пешком, без скорости и с соперниками на ногах.Аутсайдеры противостояния просто рвали чемпиона – да уязвимого, обходящегося без Лапорта, Отаменди и Зинченко, но чемпиона, который просто не привык обороняться.Здесь сошлось многое. Конечно, команда Гвардиолы была обескуражена, нервничала, играла не совсем в свой футбол. Было ничтожно мало быстрых комбинаций в одно касание, как с пасом Сильвы на партнёра, после прострела которого мяч попал в руку Линделёфу.Да, за «МЮ» сыграл и судейский фактор. Нельзя сказать, что хозяев «убили»: пенальти в их ворота был, а обоих 11-метровых в противоположные – скорее не было, что и подтвердил ВАР. Но в определённых эпизодах гости отбивались на краю обрыва.Все защитники Сульшера действовали прекрасно: Ван-Бисакка и Шоу как могли держались 1 в 1 против Стерлинга и Бернарду (Анхелиньо с Уокером играли скорее ложных фулбэков и не помогали создавать ширину). Магуайр отлично выдёргивался из линии обороны на соперника и всякий раз выигрывал борьбу у Жезуса и его партнёров, выскакивая из-за спины. У Габи не было вариантов сыграть в одно касание, он начинал обрабатывать мяч – и тут своё слово говорил английский центрдэф. Он же в паре с Линделёфом прекрасно справлялся с подачами и прострелами, которых было достаточно.Но реальный момент возник только после одного. Тут «МЮ» повезло с травмой Агуэро: зная скилл Куна забивать командам топ-6 всегда и много, он бы наверняка замкнул навес де Брёйне как надо, а не как Жезус. «Сити» много бил (12 ударов за тайм), но мало включал в работу Де Хеа (всего 2 сэйва) – этим отмечался только Сильва из-за штрафной. 7 попыток были заблокированы.Второй тайм стал продолжением первого после гола Марсьяля. Контратаки «МЮ» были редки, команда сосредоточилась на разрушении и преуспевала в нём. По сути, опасные ситуации команда Гвардиолы создавала только после потерь «МЮ» не своей половине поля: отсюда выросли заблокированный Линделёфом удар Де Брёйне с угла вратарской и прорыв во вратарской Стерлинга – с ним разобрался потрясающий Ван-Бисака.Дорогущий новичок «МЮ» производил монструозное впечатление и заставил Гвардиолу делать перестановки, переводить Стерлинга на другой фланг, но и там в полном порядке находился Люк Шоу.Когда «МЮ» всё же выбрался вперёд и заработал единственный за основное время угловой, взбешённые бессилием своей команды болельщики «Сити» закидали зажигалками Фреда, но парни в голубом такого рьяного настроя не демонстрировали. Можно сколько угодно рассуждать о тактических ходах Гвардиолы и Сульшера, но психология вещь важнейшая, что ещё раз подтвердилось в концовке, когда «Сити» забил, получил мощный импульс и сразу стал создавать моменты, а «МЮ» напротив поплыл.«Манчестер Сити» за матч подал 16 угловых и забил лишь с предпоследнего, причём до пробоины от Отаменди не создавал с корнеров вообще ничего. Где-то помогло (но не в долгосрочной перспективе) и несчастье – Стоунз получил травму. Аргентинец смял всех, а вот дальше разгорелось.Ситуация поменялась мгновенно: гостям наконец понадобился Де Хеа, до того стоявший пусть в напряжении, но без дела. «Юнайтед» наверняка не сдюжил бы, не завались Шоу на газон для замены и паузы. Гости выпустили дополнительного защитника (сегодня на Сульшере поставил крест Александр Шмурнов) и в целом хорошо тянули время, но на последней минуте чудом отбились от удара с угла вратарской. Контролировать «Сити» 85 минут и слить победу было бы до жути обидно и, пожалуй, незаслуженно.Букмекеры нарисовали на победу «Сити» коэффициент 1,3, но, похоже, слегка ошиблись. За «МЮ» говорили многие факторы, главный из которых – отсутствие поражений в этом сезоне против команд топ-6. Рисунок таких матчей удобен для контратакующей быстрой команды, которая сегодня вышла с быстро бегущим квартетом в атаке и хорошо оборонятся позиционно. Все футболисты сегодня идеально выполнили установку и провели свой лучший матч.Все эти плюсы «Сити» всё равно должен был сломать, но рекордсмены АПЛ по количеству очков не просто так проигрывают «Ливерпулю» уже 14 баллов – это не могло взяться из ниоткуда. Кадровые, да и организационные проблемы в обороне ставят команду в трудное положение, придают соперникам уверенности. Некстати вылетел и Агуэро, всегда способный затащить в топ-матче АПЛ.Учитывая положение в таблице, Гвардиоле имеет смысл ближе к февралю подводить команду к пику и перенести внимание на Лигу чемпионов. Такие матчи – хорошая пища для размышлений и вполне могут повториться в турнире, который Пепу так долго не покоряется. АПЛ же в этот раз «Ливерпуль» забрать обязан.Эдерсон, Тасенде, Стоунс (Отаменди, 60), Уокер, Фернандиньо, Сильва, Эрнандес (Гюндоган, 86), Де Брёйне, Силва (Марез, 65), Стерлинг, Жезусде Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Шоу (Янг, 88), Магуайр, Джеймс, Фред, Мактоминай, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд, Марсьяль (Перейра, 74)де Хеа, 55, Перейра, 75, Де Брейне, 79, Уокер, 90+4Фото: premierleague.com, Getty Images