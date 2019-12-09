Юнгберг: игроки "Арсенала" жили под огромным давлением. Теперь в раздевалке облегчение, все рады

Главный тренер "Арсенала" Фредди Юнгберг подвел итоги гостевого матча с "Вест Хэмом" (3:1) в рамках 16-го тура АПЛ. Благодаря этой победе "канониры" прервали безвыигрышную серию, которая состояла из девяти матчей во всех турнирах: 6 ничьих и 3 поражения. Для "Арсенала" эта серия была худшей с сезона-1976/77."Эта победа очень много значит для игроков. Я очень рад за них. Последние пару недель они жили под огромным давлением, и вы видели это в нашей игре. Они должны были поверить в себя.В первом тайме мы играли не лучшим образом, могли действовать быстрее. Но во втором тайме я чувствовал, как соперник устал, а наши пасы становились все точнее. Мы сыграли здорово.Вы могли видеть их с поникшими головами. А теперь в раздевалке облегчение, все рады. Мы насладились сегодняшней игрой и продолжим работать завтра. Мы можем работать на вере в себя — есть разница.Это приятное чувство. Побеждать намного приятнее, чем проигрывать. Но мы не должны увлекаться", — сказал Юнгберг в эфире Sky Sports.