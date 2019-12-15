Лено: "Арсенал" заслужил поражение от "Манчестер Сити"

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в матче 17-го тура АПЛ."Спустя 4-5 минут игра была закончена. Думаю, в первом тайме мы заслужили этот результат. Во втором мы также не могли завладеть мячом и не создавали моменты.На данный момент стоит признать, что между нашими командами пропасть. У нас есть качества, но не хватает интенсивности. Хорошо, что у "Арсенала" есть неделя, чтобы поработать и обсудить эту ситуацию. Мы должны изменить наш менталитет", — цитирует Лено Sky Sports.