Милнер: "Ливерпуль" должен привыкнуть выигрывать трофеи

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер выразил мнение, что у команды должно войти в привычку завоёвывать трофеи."Очень важно было выиграть первым трофей с момента моего прихода в этот клуб. В нескольких финалах нам не очень везло, но команда показывала характер и продолжала идти вперёд. Мы не хотим, чтобы "Ливерпуль" запомнили как команду, выигравшую один большой трофей. Мы хотим, чтобы нас запомнили как клуб, который постоянно выигрывает различные турниры.Конечно, это сложно, но ты хочешь привыкать выигрывать трофеи и продолжать пополнять свою коллекцию. "Ливерпуль" ещё не одерживал побед на клубном чемпионате мира. Было бы здорово победить. Надеюсь, мы сможем выиграть этот турнир", — приводит слова Милнера The Independent.