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Юнгберг: "Арсенал" не может полагаться лишь на своё имя - игроки должны бороться

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского "Арсенала" Фредрик Юнгберг прокомментировал результат матча 18-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (0:0).

"Я был крайне счастлив. Сегодня на поле вышла молодая команда, потому что я хотел дать им шанс проявить себя и зарядить команду своей энергией. Мы доминировали на поле, и вы могли видеть, как устал "Эвертон". Думаю, мы могли бы выиграть матч, если бы реализовали свои моменты. Но мне нравится командный дух, который проявился у "Арсенала". Я хотел видеть игроков, которые будут бежать и бороться за команду. Мы не можем полагаться лишь на своё имя — нужно бороться.

Артета? В клубе мне сообщили, что хотят продолжать работать со мной. Завтра я проведу встречу с Микелем. Надеюсь, всё пройдёт успешно", — цитирует Юнгберга BBC.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Юнгберг Арсенал Эвертон АПЛ
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