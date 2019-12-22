Харт может продолжить карьеру в "Интер Майами" Бекхэма

Американский футбольный клуб "Интер Майами", которым владеет группа инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, заинтересован в подписании контракта с голкипером "Бёрнли" Джо Хартом, сообщает The Sun."Джо сказал некоторым партнёрам по команде, что Бекс связывался с ним и что он надеется на заключение сделки. Харт снова хочет стать основным вратарём. Он разочарован, что в последние годы у него ничего не получается в Англии. "Майами" — отличный вариант для него", — рассказал источник издания.Контракт Харта с Бёрнли рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне 32-летний англичанин принял участие только в одном матче."Интер Майами" начнёт выступать в MLS с сезона-2020, который стартует 29 февраля.