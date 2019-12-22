Невилл: английские СМИ жалуются на расизм в Болгарии, но проблема у нас, в Англии

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл жестко высказался о новом расистском скандале в Англии. Во время матча "Тоттенхэм" — "Челси" болельщики "шпор" оскорбляли защитника синих Антонио Рюдигера. Диктор на стадионе три раза призывал трибуны к порядку."Мы можем размышлять об этом как футболисты. Ты просто сидишь в раздевалке, а потом слышишь о скандалах в прессе. Английские СМИ призывают ФИФА, УЕФА и власти Испании разобраться с проблемой. То же самое в отношении Болгарии. Но дело в том, что проблема расизма существует у нас в Премьер-Лиге, в Англии.Премьер-лига должна сделать шаг вперед, но она прячется за спину Футбольной ассоциации.То, что мы видели сегодня, казалось бы, относится к одному конкретному человеку, но проблема гораздо масштабней, и нужно что-то быстро предпринять. Возможно, нужно дать возможность игрокам уходить с поля и прекращать шоу, пока такое происходит. На мой взгляд, только это может изменить ситуацию", — приводит слова Невилла Sky Sports.