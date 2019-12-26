Защитник "Лестера" Перейра: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена

Защитник "Лестер Сити" Рикарду Перейра выразил мнение, что чемпионская гонка в английской Премьер-лиге ещё не закончена."В Англии никогда не знаешь, кто станет чемпионом. 10-очковый отрыв лидера — это много. Но в прошлом сезоне „Ливерпуль“ был впереди на семь очков, а чемпионом стал „Манчестер Сити“. Я считаю, что ещё ничего не решено, хотя у них очень хорошее преимущество.Нас ждёт большой матч с "Ливерпулем". Мы встретимся с очень сильным соперником, который является лидером чемпионата. Знаем, что будет сложно, но мы будем играть дома перед нашими болельщиками. Если сумеем хорошо обороняться, то можем что-то сделать", — приводит слова Перейры Goal.Матч "Лестер Сити" — "Ливерпуль" состоится сегодня, 26 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск.