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Александер-Арнольд: победа в АПЛ - мечта. Никогда не испытывал подобных чувств

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге в этом сезоне.

"Нам действительно нравится наша игра и положение в лиге. Мы стараемся выиграть как можно больше матчей, но мы знаем, что не прошло ещё и половины сезона, поэтому важно сохранять концентрацию, продолжать выигрывать, и это всё, что нас нужно делать.

Выиграть чемпионат Англии — мечта. Я никогда не испытывал подобных чувств. Это будет грандиозно для наших болельщиков, и я очень хочу, чтобы это произошло. Чем ближе к этому подходишь, тем больше начинаешь понимать, что нужно прикладывать ещё больше усилий", - цитирует Александер-Арнольда официальный сайт мерсисайдского клуба.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Александр-Арнолд Ливерпуль АПЛ
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