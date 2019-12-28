Джеррард: "Ливерпуль" - "МЮ" - необязательно дерби. Сейчас "Юнайтед" уже не на вершине

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мнением по поводу сравнения глазговианского дерби с "Селтиком" и противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"."Я полагаю, что у этих матчей много общего, но "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" — это необязательно дерби. Мне кажется, что матчи между "Ливерпулем" и "Эвертоном" больше похожи на дерби "Рейнджерс" - "Селтик" по уровню горечи, ненависти и хвастовства между болельщиками. "Манчестер Юнайтед" уже не на вершине таблицы, в этом разница", - цитирует Джеррарда Liverpool Echo.