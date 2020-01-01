Старридж интересен "Астон Вилле"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Дэниел Старридж может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает The Daily Mail. 30-летний футболист, который в настоящее время является игроком турецкого "Трабзонспора", в январе может перейти в "Астон Виллу"."Вилланы" борются за сохранение прописки в АПЛ и, вероятно, потеряли своего ведущего форварда Уэсли Мораеса из-за травмы — у бразильца подозрение на повреждение крестообразной связки колена. По слухам, клуб из Бирмингема в случае подтверждения опасений сделает предложение Старриджу.В сезоне-2019/20 Старридж в 13 матчах во всех турнирах забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.