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Фердинанд: в матче с "Манчестер Юнайтед" впервые за 18 месяцев увидел Озила улыбающимся

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника "Арсенала" Месута Озила в матче 21-го тура АПЛ с манкунианцами (2:0). Немец провел на поле все 90 минут.

"Посмотрите на это с точки зрения Озила. Думаю, я впервые за 18 месяцев увидел его улыбающимся. Видимо он наслаждается тренировками.

"Арсенал" предстал дисциплинированной командой, которую мы не видели на постоянной основе. Есть структура, которая позволяет игрокам чувствовать себя уверенными. Они были быстрее и сильнее.

Когда вы не верите в тренера, это сказывается. Возможно Артета провел разговор с отдельными игроками", — цитирует Фердинанда Daily Mail.

Месут Озил играет в "Арсенале" с 2014 года, куда перешел из "Реала". По ходу сезона неоднократно сообщалось, что полузащитник может покинуть команду.

Sport24


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Теги: Фердинанд Манчестер Юнайтед Озил АПЛ Арсенал
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