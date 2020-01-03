» » "Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника "Норвича" Кантвелла

"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника "Норвича" Кантвелла

"Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника "Норвича" Тодда Кантвелла следующим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, на игрока также претендуют "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Норвич" оценивает игрока в € 35 млн. "Юнайтед" ищет усиление в полузащитную линию после травм хавбеков Скотта Мактоминая и Поля Погба. Также клуб наблюдает за игроком "Лестера" Джеймсом Мэддисоном и полузащитником "Астон Виллы" Джеком Грилишом. Контракт Кантвелла с "Норвичем" действует до 2022 года.

Тодд Кантвелл принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги в этом сезоне. Полузащитник забил 6 голов и стал автором 2 результативных передач. "Норвич" занимает последнее 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков в 21 матче.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Манчестер Юнайтед Норвич АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: игроки "Манчестер Юнайтед" ожидают ухода Погба
"Арсенал" ведет переговоры с Жеромом Боатенгом
Клопп — о беспроигрышной серии "Ливерпуля": наш Новый год начнётся в конце мая
"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника "Норвича" Кантвелла
Райола: я никому в "МЮ" не угрожал оружием, заставляя покупать Погба
5 футболистов "Ливерпуля" — в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe
Джорджевич пропустит первый зимний сбор "Локомотива"
Кудряшов — об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы: такие моменты его еще больше закаляют
Источник: Айртона вновь попытаются вызвать в олимпийскую сборную Бразилии
Линекер считает Хендерсона самым недооценённым игроком в истории АПЛ
"Можно ли попасть в Африку, не покидая Россию?" На канале Уткина вышел фильм о футболе в провинции 9
"Бенфика" готов предложить Фернандеша клубам АПЛ
Жардим рассказал о подробностях отставки из "Монако" 2
Агент Поповича: у нас нет договоренности ни с одним из российских клубов
Освальдо возобновил карьеру. В 2016 году он ушел из футбола ради музыки
"Бенфика" оформила трансфер полузащитника "Боруссии" Вайгля 1
Кейта из-за травмы не поможет "Ливерпулю" в матче с "Эвертоном"
Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали 32
Гиггз: Погба – талант, но в "МЮ" он не демонстрирует это регулярно
"Лион" отклонил первое предложение "Челси" о покупке Дембеле
Вратарь "Зенита-2" Баконин перешел в минский "Энергетик-БГУ"
Трент о беспроигрышной серии "Ливерпуля": в прошлом чемпионате у нас было одно поражение, и этого не хватило для титула
"Зенит" отправится на сбор в Катар 13 января. Кокорин и Малком полетят с командой 2
Алиссон провел 26 сухих матчей в первых 50 играх АПЛ. Больше только у Чеха и Рейны
Клопп: у "Ливерпуля" была цель победить "Шеффилд", а не продлить беспроигрышную серию в АПЛ
Тошич о том, как россияне относятся к Путину: любят его. Он вернул им чувство собственного достоинства 4
Рауль признан автором лучшего гола десятилетия в Бундеслиге (видео)
Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ длится ровно 1 год
"Ювентус" объявил о переходе Кулушевски из "Аталанты"
Ибрагимович: в последние недели разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем с женой
Все новости