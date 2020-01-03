"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника "Норвича" Кантвелла

"Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника "Норвича" Тодда Кантвелла следующим летом. Об этом сообщает Daily Mail.Как сообщает источник, на игрока также претендуют "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Норвич" оценивает игрока в € 35 млн. "Юнайтед" ищет усиление в полузащитную линию после травм хавбеков Скотта Мактоминая и Поля Погба. Также клуб наблюдает за игроком "Лестера" Джеймсом Мэддисоном и полузащитником "Астон Виллы" Джеком Грилишом. Контракт Кантвелла с "Норвичем" действует до 2022 года.Тодд Кантвелл принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги в этом сезоне. Полузащитник забил 6 голов и стал автором 2 результативных передач. "Норвич" занимает последнее 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков в 21 матче.