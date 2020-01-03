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Лаллана может перейти из "Ливерпуля" в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" заинтересован в переходе полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы, сообщает The Telegraph.

Еще один претендент на 31-летнего игрока — "Саутгемптон".

Контракт англичанина с мерсисайдцами истекает 30 июня. В текущем сезоне футболист принял участие всего в 12-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 609 минут, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

Лаллана перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2014 году за 31 миллион евро.

Sport24


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Теги: Лаллана Ньюкасл Ливерпуль АПЛ
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