Лаллана может перейти из "Ливерпуля" в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" заинтересован в переходе полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы, сообщает The Telegraph.Еще один претендент на 31-летнего игрока — "Саутгемптон".Контракт англичанина с мерсисайдцами истекает 30 июня. В текущем сезоне футболист принял участие всего в 12-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 609 минут, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.Лаллана перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2014 году за 31 миллион евро.