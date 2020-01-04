Гвардиола оценил свою работу в "Ман Сити" в этом сезоне: каждый год ощущаю, что провалился

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что после 2009 года, когда ему удалось завоевать с "Барселоной" шесть трофеев, каждый последующий сезон кажется ему провальным."Обычно я каждый год ощущаю, что провалился, после первого сезона с "Барселоной", когда мы выиграли шесть трофеев. После этого каждый сезон я провалил. Я согласен", - цитирует Гвардиолу ESPN.