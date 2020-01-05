Фердинанд: пока не очень хорошо понимаю, куда движется "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне."Честно говоря, пока не очень хорошо понимаю, куда движется "Манчестер Юнайтед" под руководством Сульшера. Думаю, работа всё ещё продолжается, проблема заключается в нестабильности. Недавно они обыгрывали "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити", и мы думали, что команда на правильном пути, но потом что-то пошло не так. Думаю, с молодыми футболистами, которых Сульшер выбрал, нестабильности быть не должно, однако можно понять, откуда она идёт", - цитирует Фердинанда BT Sport.