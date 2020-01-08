Переговоры "Вулверхэмптона" и "Фиорентины" по Кутроне зашли в тупик

Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне, скорее всего, не перейдёт в "Фиорентину" в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.Клуб Серии А предложил арендное соглашение с правом выкупа игрока за € 16 млн, и итальянец был заинтересован в обсуждении условий контракта с "Фиорентиной". Однако переговоры зашли в тупик, и Кутроне теперь вернулся в стан английского клуба. В случае продолжения переговоров итальянцам придётся сделать более устраивающее "Вулверхэмптон" предложение.В пятницу итальянский форвард провёл разговор о своём будущем с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту и был исключён из состава "Вулверхэмптона" на матч третьего раунда Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0).