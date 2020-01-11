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"Челси" дома разгромил "Бернли"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Бернли" со счетом 3:0.

Чемпионат Англии

22 тур

Гол: Жоржиньо, 27 (пен.), Абрахам, 38, Хадсон-Одои, 49

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Маунт, Жоржиньо, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан

Бернли: Поуп, Тарковски, Лоутон, Тейлор, Ми, Хендрик (Выдра, 73), Корк, Вествуд, Леннон, Макнил, Вуд

Предупреждения: Макнил, 45+2, Вествуд, 54, Леннон, 59


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Теги: Бернли Челси АПЛ
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