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Фанат "Норвича" перед смертью завещал 100 фунтов игрокам любимой команды. Они выпили в память о нем

Болельщик "Норвича" Барри Гривз перед смертью завещал 100 фунтов (около 130 долларов) футболистам любимой команды, чтобы они выпили в память о нем.

Гривз скончался 28 декабря 2019 года в 83-летнем возрасте. Его дочь Сара рассказала, что он всегда шутил, что перед смертью хочет оставить определенную сумму игрокам "Норвича". Она призналась, что рассмеялась, увидев соответствующий пункт в его завещании.

"Барри отметил, что должен поблагодарить футболистов за то, что своей игрой они развлекали его и в хорошие времена, и в плохие", — сказала Сара, слова которой приводит Reuters.

Похороны Гривза состоятся 20 января. Болельщик "Норвича" оставил инструкцию, в которой говорится, что похороны должны пройти при яркой и радостной атмосфере, но не в день матча.

В "Норвиче" в итоге узнали о завещании преданного болельщика и выпили в память о нем. В официальном твиттере клуба опубликована фотография футболистов с бокалами и подписью: "За тебя, Барри!"

Sport24.ru


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Теги: Норвич АПЛ
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