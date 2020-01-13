"Атлетико" попробует подписать Ляказетта в случае неудачи трансфера Кавани

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт может стать игроком "Атлетико".По данным Marca, французский форвард является запасным вариантом для мадридцев на тот случай, если клубу не сможет договориться с "ПСЖ" о трансфере Эдинсона Кавани.Отмечается, что в сделку с Ляказеттом может быть включен Тома Лемар, перешедший в "Атлетико" летом 2018 года.Ранее сообщалось, что "ПСЖ" решил не расставаться с нападающим Эдинсоном Кавани в зимнее трансферное окно. Парижский клуб хочет сначала найти замену 32-летнему уругвайцу.