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"Атлетико" попробует подписать Ляказетта в случае неудачи трансфера Кавани

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт может стать игроком "Атлетико".

По данным Marca, французский форвард является запасным вариантом для мадридцев на тот случай, если клубу не сможет договориться с "ПСЖ" о трансфере Эдинсона Кавани.

Отмечается, что в сделку с Ляказеттом может быть включен Тома Лемар, перешедший в "Атлетико" летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" решил не расставаться с нападающим Эдинсоном Кавани в зимнее трансферное окно. Парижский клуб хочет сначала найти замену 32-летнему уругвайцу.

Sport24


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Теги: Атлетико Кавани Ляказетт Арсенал АПЛ Ла Лига
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