Невилл удивлен, что владельцы «Манчестер Юнайтед» не увольняют Вудворда

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл, работающий экспертом на телеканале Sky Sports, выразил недоумение в связи с тем, что в клубе продолжает работать вице-президент Эд Вудворд. По мнению Невилла, все проблемы «Юнайтед» связаны с управленческими кадрами.



«Никто не может сменить владельца «Манчестер Юнайтед». Но я не могу понять, почему владельцы продолжают и дальше доверять управленцам, которые после сэра Алекса не сумели ни разу выиграть чемпионство.



Несколько недель назад я видел данные, согласно которым в «Юнайтед» вторая по величине зарплата в мире. Это немыслимо и непростительно, учитывая нынешний состав клуба.



Если человек не теряет работу из-за таких вложений, зарплаты и т.д., то здесь что-то не так. Проблема в том, что в клубе не нашли более качественных футбольных управленцев», — цитирует Невилла Manchester Evening News.