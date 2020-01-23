The Sun: переход Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" не состоится

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш не перейдет в "МЮ", сообщает The Sun.

Клубы не сошлись в трансферной стоимости полузащитника. "Юнайтед" предлагал за игрока не больше 60 миллионов евро, часть из которых намеревались заплатить бонусами. "Спортинг" это предложение не устраивало, "львы" требовали за одного из своих лидеров не меньше 80 миллионов.

Действующее соглашение игрока со "Спортингом" рассчитано до 2023-го года.

В этом сезоне на счету Фернандеша 27 матчей во всех турнирах, в которых он 17 раз поражал ворота соперников и отдал 14 голевых передач.


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Теги: Фернандеш Спортинг Манчестер Юнайтед Зарубежные трансферы
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