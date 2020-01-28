"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Фернандиньо

Пресс-служба "Манчестер Сити" в твиттере сообщила о подписании нового соглашения с полузащитником Фернандиньо.Контракт с 34-летним бразильским опорником рассчитан до лета 2021 года.Напомним, Фернандиньо перешел в "Манчестер Сити" из "Шахтера" летом 2013 года. Вместе с "горожанами" он три раза становился чемпионом Англии, четыре раза обладателем Кубка лиги, а также один раз побеждал в Кубке Англии.В общей сложности бразилец провел за "Сити" 299 матчей, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.