По данным газеты The Times, в услугах венесуэльского форварда заинтересован "Манчестер Юнайтед", который ищет нападающего на замену выбывшему из-за травмы Маркусу Рэшфорду.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Пентека. Однако сегодня поляк перешел в "Герту".
Напомним, Рондон с января 2014 года выступал за "Зенит". Также в России игрок успел поиграть за "Рубин".
Экс-форвард "Зенита" Рондон заинтересовал "Манчестер Юнайтед"
Нападающий китайского клуба "Далянь Ифан" Саломон Рондон может вернуться в английский чемпионат.
Фото: ФК "Вест Бромвич"
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