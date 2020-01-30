Экс-форвард "Зенита" Рондон заинтересовал "Манчестер Юнайтед"

Нападающий китайского клуба "Далянь Ифан" Саломон Рондон может вернуться в английский чемпионат.
Фото: ФК "Вест Бромвич"
По данным газеты The Times, в услугах венесуэльского форварда заинтересован "Манчестер Юнайтед", который ищет нападающего на замену выбывшему из-за травмы Маркусу Рэшфорду.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Пентека. Однако сегодня поляк перешел в "Герту".

Напомним, Рондон с января 2014 года выступал за "Зенит". Также в России игрок успел поиграть за "Рубин".


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Теги: Рондон Манчестер Юнайтед АПЛ Зарубежные трансферы
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