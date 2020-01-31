"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с "Борнмутом" о трансфере Кинга

Руководство "Борнмута" отказалось отпускать нападающего Джошуа Кинга в "Манчестер Юнайтед".



Фото: nbcsports.com

Руководство "Борнмута" отказалось отпускать нападающего Джошуа Кинга в "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" хотели приобрести форварда в зимнее трансферное окно на замену выбывшему из-за травмы Маркусу Рэшфорду. Однако "Борнмут" не устроило предложение "МЮ".



Напомним, ранее "МЮ" объявил о переходе португальского полузащитника Бруно Фернандеша.



Кинг в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Англии, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.