Руководство "Борнмута" отказалось отпускать нападающего Джошуа Кинга в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" хотели приобрести форварда в зимнее трансферное окно на замену выбывшему из-за травмы Маркусу Рэшфорду. Однако "Борнмут" не устроило предложение "МЮ".
Напомним, ранее "МЮ" объявил о переходе португальского полузащитника Бруно Фернандеша.
Кинг в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Англии, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с "Борнмутом" о трансфере Кинга
Руководство "Борнмута" отказалось отпускать нападающего Джошуа Кинга в "Манчестер Юнайтед".
Фото: nbcsports.com
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