Смолов - о срыве трансфера в "МЮ": Ла Лига подходит мне больше, чем АПЛ

На сегодняшней презентации Федора Смолова в качестве игрока "Сельты", испанская журналистка на русском языке спросила у него, почему сорвался его трансфер в "Манчестер Юнайтед" и какая лига нравится ему больше всего.

Фото: ФК "Сельта"