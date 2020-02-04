Смолов - о срыве трансфера в "МЮ": Ла Лига подходит мне больше, чем АПЛ

"Чемпионат Испании мне больше нравится, эта лига мне больше подходит. В АПЛ команды играют в более силовой и атлетичный футбол. В Ла Лиге атакующим игрокам проще себя проявить. Здесь все команды играют в атаку, показывают более техничный футбол. Так что предпочитаю Испанию", - сказал Смолов.
Смолов перешел в "Сельту" в конце января на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. По данным СМИ, в летнее трансферное окно испанский клуб может выкупить Смолова за 6 миллионов евро.
Смолов уже успел дебютировать за клуб из Виго. Это произошло в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (0:1). Федор появился на поле на 77-й минуте встречи.
"Сельта" занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков в 22 матчах.
Ранее Смолов рассказал, почему российские футболисты не уезжают играть в зарубежные чемпионаты.
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На сегодняшней презентации Федора Смолова в качестве игрока "Сельты", испанская журналистка на русском языке спросила у него, почему сорвался его трансфер в "Манчестер Юнайтед" и какая лига нравится ему больше всего.
Фото: ФК "Сельта"
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