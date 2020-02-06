"Ювентус" может приобрести Сане

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане может продолжить карьеру в Италии.



Как сообщает Calciomercato, в услугах 24-летнего футболиста сборной Германии заинтересован "Ювентус". Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.



Соглашение игрока с "Ман Сити" истекает через полтора года, поэтому не исключено, что туринцам удастся сбить цену за форварда.



Сане выступает за английский клуб с 2016 года, перейдя из "Шальке" за 50 миллионов евро. На прошлой неделе футболист восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.