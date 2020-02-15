"Ливерпуль" с минимальным счетом выиграл у "Норвича" в концовке игры

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги "Норвич" принимал на "Карроу Роуд" лидирующий в таблице "Ливерпуль".

Фото: twitter.com/LFC

Встреча прошла при подавляющем преимуществе "Ливерпуля", но забить дружине Юргена Клоппа удалось только под занавес матча. Отличился вышедший на замену Садио Мане. 25-я победа "красных" в 26-ти матчах чемпионата и еще один шаг к долгожданному чемпионству. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" увеличился до 25-ти очков.



Чемпионат Англии



26 тур



"Норвич Сити" — "Ливерпуль" 0:1



Гол: Мане, 78



"Норвич Сити": Крул, Байрэм (Льюис, 26), Хэнли, Циммерман, Ааронс, Дуда, Маклин, Тетти, Кантвелл, Рупп, Пукки



"Ливерпуль": Бекер, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум (Фабиньо, 60), Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Мане, 60), Фирмино, Салах



Предупреждения: Хэнли, 41, Кейта, 83, Мане, 90.