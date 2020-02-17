Бывший футболист "МЮ" и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов на ближайшие два сезона.
"Думаю, "Манчестер Сити" победит в предстоящих судах. Уверен, что решение пересмотрят. Я не верю УЕФА. Это безнадежная организация", - цитирует Невилла Sky Sports.
Напомним, "Сити" помимо отстранения был оштрафован на 30 миллионов евро. Решение связано с нарушением клуба правил финансового fair-play.
Невилл - об отстранении "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов: УЕФА - безнадежная организация
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!