Невилл - об отстранении "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов: УЕФА - безнадежная организация

Бывший футболист "МЮ" и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов на ближайшие два сезона.



"Думаю, "Манчестер Сити" победит в предстоящих судах. Уверен, что решение пересмотрят. Я не верю УЕФА. Это безнадежная организация", - цитирует Невилла Sky Sports.



Напомним, "Сити" помимо отстранения был оштрафован на 30 миллионов евро. Решение связано с нарушением клуба правил финансового fair-play.