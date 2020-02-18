Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Матиас сообщил, что футболист хочет покинуть клуб.
"Все знают, что он хочет уйти. Поль хочет выигрывать титулы, выступать в Лиге чемпионов. В "МЮ" этого не будет", - цитирует Матиаса Погба El Chiringuito TV.
Погба выступает за "МЮ" с лета 2016 года, перейдя из "Ювентуса" за 105 миллионов евро. В нынешнем сезона на его счету 2 результативные передачи в 7 матчах.
Брат Погба сообщил, что игрок хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"
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