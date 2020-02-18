Брат Погба сообщил, что игрок хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Матиас сообщил, что футболист хочет покинуть клуб.



"Все знают, что он хочет уйти. Поль хочет выигрывать титулы, выступать в Лиге чемпионов. В "МЮ" этого не будет", - цитирует Матиаса Погба El Chiringuito TV.



Погба выступает за "МЮ" с лета 2016 года, перейдя из "Ювентуса" за 105 миллионов евро. В нынешнем сезона на его счету 2 результативные передачи в 7 матчах.