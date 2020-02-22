Гвардиола может продлить контракт с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что может продлить действующее соглашение с английским клубом.
Фото: Reuters
"Не знаю, что произойдёт в будущем. Хочу остаться ещё на один год, а дальше всё будет зависеть от руководства клуба. В 2021 году будет 5 лет, как работаю в "Манчестер Сити". Посмотрим, насколько в клубе будут довольны моей работой и захотят ли продлить контракт. Работаю с исключительными игроками, у клуба отличное руководство. Несложно понять, почему я хотел бы остаться здесь ещё на три года. Пока что хочу сосредоточиться на оставшихся трёх месяцах сезона, после этого у всех у нас будет время всё обдумать", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может покинуть клуб в связи с запретом на выступления в еврокубках на два сезона, который "Манчестер Сити" получил несколько дней назад от УЕФА.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016-го года и дважды привел "горожан" к чемпионству в АПЛ. Помимо этого Гвардиола выиграл несколько раз все другие английские трофеи.

В АПЛ "Манчестер Сити" идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на 22 очка от лидирующего "Ливерпуля".

В 1/8 Лиги чемпионов "Сити" встретится с мадридским "Реалом". Первый матч пройдет 26-го февраля на "Сантьяго Бернабеу".


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Теги: АПЛ Гвардиола Манчестер Сити
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