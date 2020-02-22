Сообщается, что парижане уже начали переговоры с представителями футболиста.
Напомним, что основным претендентом на Погба является туринский "Ювентус", за который француз выступал с 2012-го по 2016-й год.
26-летний полузащитник летом 2016-го года стал игроком "Манчестер Юнайтед" за сумму в 105 миллионов евро.
В этом сезоне Погба сыграл за "МЮ" всего в 8 матчах, пропустив большую часть матчей из-за повреждения.
"ПСЖ" поспорит с "Ювентусом" за трансфер Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал трансферной целью французского "ПСЖ", сообщает Le10sport.com.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!