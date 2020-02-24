"Не так уж и плохо, с моей фамилией это случается постоянно. Меня зовут Рафаэль фан дер Фаарт, но в Англии постоянно говорили "фан де Ферт", а в Испании "ван де Ват". Но меня это не беспокоит, понимаю, что в разных языках любое имя может звучать иначе", — цитирует Ван дер Варта "Чемпионат".
Рафаэль Ван дер Варт завершил свою игровую карьеру в 2018-м году. В течении карьеры полузащитник выступал за "Аякс", "Гамбург", "Тоттенхэм", мадридский "Реал" и многие другие клубы.
В составе сборной Нидерландов Ван дер Варт провел 109 матчей и забил 25 мячей, а в 2010-м году занял второе место на чемпионате мира в ЮАР.
Ван дер Варт прокомментировал ошибку комментатора Орлова в своей фамилии
Бывший футболист "Тоттенхэма" и мадридского "Реала" Рафаэль Ван дер Варт прокомментировал неправильное произношение своей фамилии в исполнении российского комментатора Геннадия Орлова.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!