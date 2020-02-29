"Нужно принимать поражение как мужчина". Клопп - о матче с "Уотфордом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом".

Фото: © Andrew Yates

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Уотфорда". Это поражение стало для "Ливерпуля" первым в сезоне. В последний раз мерсисайдцы проигрывали в АПЛ в январе 2019 года.



"Уотфорд" сделал то, что хотели сделать мы. Но им удалось, а нам нет. В первом тайме было тяжело, мы много контролировали мяч, но не угрожали воротам соперника. Нужно принять этот результат, хотя сделать это и не так просто.



Нужно продолжать бороться. Даже при счете 0:3 мы не прекращали этого делать. Нужно уметь достойно проигрывать и принимать поражение как мужчина", - цитирует Клоппа ВВС.