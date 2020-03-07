Игроки "Ливерпуля" и "Борнмута" обменялись рукопожатиями, несмотря на запрет АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" и "Борнмута" по завершении матча 29-го тура чемпионата Англии проигнорировали запрет руководства лиги, пожав друг другу руки.



Также игроки обменялись и некоторые из них поменялись футболками. Об этом сообщает в твиттере журналист Оливер Харборд.



Ранее Премьер-лига запретила футболистам жать руки перед началом матчей из-за опасения заражения коронавирусом.