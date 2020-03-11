Погба выразил желание остаться в "Манчестер Юнайтед"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил не покидать команду в летнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press
По информации Daily Mail, французский полузащитник находится под впечатлением от игры Бруну Фернандеша, который присоединился к "МЮ" в зимнее трансферное окно, перейдя из лиссабонского "Спортинга". По мнению Погба, он с Фернандешем составит великолепную связку в центре поля "МЮ".

Действующий контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" заканчивается летом 2021-го года.

Ранее сообщалось, что на Погба претендуют "Ювентус", "Реал" и "ПСЖ". Трансферная стоимость Поля Погба оценивается в 100 миллионов евро.

В этом сезоне Погба принял участие всего в восьми матчах за "МЮ" во всех турнирах. Большую часть сезона 26-летний француз пропустил по причине травмы лодыжки.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Погба
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Тедеско: "Спартаку" не надо много денег, чтобы жить счастливо
Тедеско: никогда не думал, что могу оказаться в "Спартаке" 3
Новым главным тренером ПСВ станет Шмидт
Футболисты "Ноттингема" не заразились коронавирусом от президента 1
УЕФА опубликовал видео раздевалки "Аталанты" после победы над "Валенсией"
В УЕФА прокомментировали возможную отмену матчей сборных из-за коронавируса
Продажа билетов на матч "Локомотив" - "Оренбург" приостановлена
"Зенит" сообщил о переносе матча с "Шальке" из-за коронавируса 1
"Барселона" хочет добиться переноса матча с "Наполи"
Футболист "Ганновера" заразился коронавирусом 1
Погба выразил желание остаться в "Манчестер Юнайтед"
РФС и РПЛ не решили, как соблюдать полумеру властей. Что будет с московскими матчами? 3
Испанские власти запретили "Роме" прилетать на матч ЛЕ против "Севильи"
"Ювентус" хочет в летнее трансферное окно подписать Харри Кейна
Хамес Родригес может перейти в "Вулверхэмптон"
Джано порвал связки колена и выбыл из строя на несколько месяцев 6
Указ Собянина о запрете массовых мероприятий не подразумевает отсутствия зрителей 15
Во Франции перенесён финал Кубка Лиги между "ПСЖ" и "Лионом" из-за коронавируса 1
Семин: Чорлука готовится к игре с "Ростовом"
Московские клубы РПЛ будут самостоятельно принимать решение о допуске зрителей на матчи 3
Петреску заменил футболиста в матче чемпионата Румынии через 23 секунды после начала игры
"Энфилд" погонит "Ливерпуль" на "Атлетико", а "ПСЖ" придётся отыгрываться у "Боруссии" без болельщиков
"На вокзалах гораздо больше, чем 5 тысяч человек. Причем тут стадионы и спорт?" Дегтярев - об отмене мероприятий в Москве 5
Матч Молдавия - Россия пройдёт без зрителей из-за коронавируса 2
ЦСКА перестал продавать билеты на домашние матчи с "Зенитом" и "Уфой" 1
Вилков обслужит матч "Ростов" - "Локомотив" и другие судейские назначения на 22 тур РПЛ 9
Серия А утвердила решение приостановить чемпионат из-за коронавируса 1
Аршавин: зависимость "Зенита" от Дзюбы появилась не сейчас 3
"Реал" начал переговоры с экс-тренером "Тоттенхэма" Почеттино
Аленичев: "Спартак" не знает, что делать с мячом при позиционных атаках 5
Все новости