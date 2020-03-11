Погба выразил желание остаться в "Манчестер Юнайтед"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил не покидать команду в летнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

По информации Daily Mail, французский полузащитник находится под впечатлением от игры Бруну Фернандеша, который присоединился к "МЮ" в зимнее трансферное окно, перейдя из лиссабонского "Спортинга". По мнению Погба, он с Фернандешем составит великолепную связку в центре поля "МЮ".



Действующий контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" заканчивается летом 2021-го года.



Ранее сообщалось, что на Погба претендуют "Ювентус", "Реал" и "ПСЖ". Трансферная стоимость Поля Погба оценивается в 100 миллионов евро.



В этом сезоне Погба принял участие всего в восьми матчах за "МЮ" во всех турнирах. Большую часть сезона 26-летний француз пропустил по причине травмы лодыжки.