Сульшер рассказал о сроках возвращения Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с ЛАСКом рассказал, что стоит ждать возвращения в строй полузащитника Поля Погба.



Напомним, футболист перенес операцию в начале января и с тех пор продолжает восстановление.



"Поль близок к возвращению на поле. Но на данный момент он не с нами. Погба еще не тренировался в общей группе. В ближайшее время он будет готов", - цитирует Сульшера пресс-служба клуба.