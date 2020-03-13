Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления чемпионата

Английские клубы могут отказаться возобновлять сезон.

Об этом сообщает Daily Mail.



По информации источника, руководители клубов беспокоятся из-за формы игроков и целостности чемпионата.



Во время паузы еще больше футболистов могут заболеть коронавирусом, а возобновить чемпионат одновременно не получится, ведь на карантин игроки уходили не одновременно.



Напомним, что АПЛ была приостановлена минимум до апреля.