Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, руководители клубов беспокоятся из-за формы игроков и целостности чемпионата.
Во время паузы еще больше футболистов могут заболеть коронавирусом, а возобновить чемпионат одновременно не получится, ведь на карантин игроки уходили не одновременно.
Напомним, что АПЛ была приостановлена минимум до апреля.
Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления чемпионата
Английские клубы могут отказаться возобновлять сезон.
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