Как сообщает The Telegraph, один из высокопоставленных руководителей клуба АПЛ заявил, что большинство клубов готовы признать чемпионство "Ливерпуля", если сезон в итоге не будет завершен.
"Ливерпуль" в 29 турах набрал 82 очка и лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" 25 очков.
Большинство клубов чемпионата Англии готовы признать "Ливерпуль" чемпионом
Вчера стало известно о том, что английская Премьер-лига взяла паузу из-за эпидемии коронавируса.
standard.co.uk
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