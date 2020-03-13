Большинство клубов чемпионата Англии готовы признать "Ливерпуль" чемпионом

Вчера стало известно о том, что английская Премьер-лига взяла паузу из-за эпидемии коронавируса.

standard.co.uk

Как сообщает The Telegraph, один из высокопоставленных руководителей клуба АПЛ заявил, что большинство клубов готовы признать чемпионство "Ливерпуля", если сезон в итоге не будет завершен.



"Ливерпуль" в 29 турах набрал 82 очка и лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" 25 очков.